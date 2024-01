Napoli-Inter, le pagelle: Lautaro è una sentenza, Barella stecca. Simeone, che ingenuità

LE PAGELLE DI NAPOLI-INTER

I voti dei protagonisti della finale di Supercoppa italiana a Riad: Gollini e Lobotka non bastano a Mazzarri, Thuram stecca

NAPOLI (3-4-2-1)

Gollini 7 - Nel primo tempo non deve compiere parate degne di nota, sempre attento nelle uscite sia alte che basse. Nella ripresa tiene bene il tiro di Thuram e nel finale mura Arnautovic con l'aiuto di Mario Rui. Al 90' dice no a Lautaro e nel recupero a Calhanoglu.

Di Lorenzo 6 - Confermato ancora come braccetto di difesa, il capitano gioca una gara pulita e attenta.

Rrhamani 6,5 - Buona prova del centrale kosovaro, bravissimo negli anticipi e nelle chiusure. Si becca un sacrosanto giallo per un fallo su Lautaro.

Juan Jesus 6 - Fino al 91' respinge tutti gli attacchi nerazzurri e soffre poco Lautaro e Thuram.

Zerbin 5 - L'eroe della semifinale contro la Fiorentina viene lanciato da Mazzarri dal 1' al posto di Mario Rui, ma è solo lontano parente del calciatore ammirato contro la Viola. In quella che potrebbe essere la sua ultima gara con il Napoli non lascia il segno.

(Dal 13' st Ostigard 6 - Entra per rinforzare il muro napoletano che crolla solo al 91')

Cajuste 6,5 - Insieme a Lobotka fa grande filtro in mezzo al campo, pensando più a distruggere che a costruire. Buon impatto.

(Dal 29' st Raspadori 5,5 - Mazzarri lo manda in campo per avere un po' di profondità, ma in 10 contro 11 è davvero dura).

Lobotka 7 - Stasera lo slovacco è tornato 'Robotka', il fantastico centrocampista ammirato nella scorsa stagione. Davanti alla difesa recupera e mista palloni con sapienza. Ritrovato.

Mazzocchi 6 - Rispetto alla Fiorentina cambia fascia e viene schierato esterno sinistro. Senza infamia e senza lode.

(Dal 29' st Mario Rui 6 - Non è al meglio per un problema al piede, cerca la via del gol senza fortuna).

Politano 5,5 - In fase di non possesso è chiamato ad andare a disturbare Calhanoglu. Il vero problema è quando deve attaccare: non pervenuto. Ha un'occasione su punizione ma la calcia alta.

(Dal 25' st Lindstrom 5,5 - Poco più di una comparsata)

Kvaratskhelia 6,5 - Con questo nuovo modulo è libero di svariare su tutto il fronte d'attacco. Sua l'occasione più nitida per il Napoli, ma Sommer con un bel tuffo gli nega il gol a inizio ripresa.

(Dal 25' st Gaetano 5,5 - Entra in un momento complicato con la squadra costretta a difendersi. Fa poco).

Simeone 4,5 - Si fa cacciare scioccamente per due ammonizioni nel giro di 5' dopo un'ora di gioco, prima per un fallo su Calhanoglu e poi per un pestone su Acerbi. Prima pochi palloni giocabili.

All.: Mazzarri 6 - Prepara bene la gara e riesce a imbrigliare l'Inter per 91'. L'espulsione di Simeone gli rovina i piani, ma il suo Napoli è in crescita.

INTER (3-5-2)

Sommer 6,5 - Primo tempo inoperoso, provvidenziale in tuffo sul destro a giro di Kvara. Ci sono anche le sue manone su questo trofeo.

Pavard 6,5 - Continua a crescere di condizione il francese. Sicuro in difesa, impreziosisce la sua prova con l'assist a Lautaro.

De Vrij 6 - Simeone non gli crea troppi grattacapi e l'olandese guida con personalità la difesa. Ammonito a inizio ripresa per un fallo sul Cholito, Inzaghi lo toglie per evitare rischi dopo il rosso all'argentino.

(Dal 18' st Carlos Augusto 6 - Dà una mano nel lungo assalto finale con tanti cross non sempre precisi).

Acerbi 6,5 - Comincia come braccetto di sinistra e finisce come centrale. Sempre attento e sicuro.

Darmian 5,5 - L'Inter predilige la fascia sinistra per attaccare, anche perché a destra il terzino italiano appare un po' stanco.

Barella 5 - Tra i migliori contro la Lazio, il centrocampista gioca una gara davvero sottotono, sbagliando tanti passaggi e concludendo anche male quando ne ha avuto la possibilità. Ammonito salterà la Fiorentina come Calhanoglu.

(Dal 18' st Frattesi 6 - Fa meglio di Barella - e non ci voleva molto - e dà il suo onesto contributo).

Calhanoglu 6 - Parte con qualche fallo di troppo, si becca la solita ammonizione ma lì in mezzo al campo è troppo importante per Inzaghi.

Mhitaryan 6 - Non la sua migliore serata, ma tatticamente si conferma imprescindibile e non a caso Inzaghi non lo toglie quasi mai.

Dimarco 5,5 - Sua la prima conclusione del match, un sinistro al volo da fuori area a lato di un soffio. Poi manca la solita spinta e la precisione nei cross.

(Dal 36' st Arnautovic 6 - Ci mette i muscoli nell'assalto finale e impensierisce Gollini).

Thuram 5,5 - L'impegno non manca mai, ma stasera la qualità delle sue giocate non è sufficiente. Ha una grande occasione nel finale del primo tempo, quando salta anche Gollini ma non ritrova più il pallone. Calcia male un pallone davvero invitante di Pavard nella ripresa.

(Dal 36' st Sanchez 6 - Dà il la all'azione del gol di Lautaro).

Lautaro Martinez 7 - Fino al 91' la sua gara è decisamente insufficiente, poi si sveglia nel finale. Al 90' sbatte su Gollini, al 91' lo fa secco e regala la Supercoppa all'Inter.

(Dal 48' st Bisseck sv)

All.: Inzaghi 7 - La sua Inter è molto meno brillante che in semifinale contro la Lazio, ma il tecnico si conferma infallibile in Supercoppa: 5 successi (superati Lippi e Capello) e record. Applausi.