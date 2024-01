Supercoppa italiana, Napoli-Inter 0-1: decide Lautaro Martinez, Inzaghi nella storia

NAPOLI-INTER 0-1

Il Toro timbra il cartellino al 91' e consegna il trofeo ai nerazzurri, che lo vincono per la terza volta consecutiva eguagliando il Milan (1992-94). Il tecnico supera Lippi e Capello

© Getty Images 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Supercoppa Italiana viene giocata sul filo della tensione e vede rispettati i pronostici. All'Al-Awwal Park Stadium di Riyad la spunta l'Inter dopo un'autentica battaglia, che vede il Napoli chiudere in dieci (espulso Simeone) e resistere con un muro apparentemente inscalfibile fino al 91': l'eroe è Lautaro Martinez, con la zampata decisiva nel finale. Simone Inzaghi entra nella storia: quinta Supercoppa da tecnico, nessuno come lui in Italia.

LA PARTITA

L'Inter si conferma la regina di coppe, anzi, di Supercoppe. A Riyad trionfano i nerazzurri, che sconfiggono 1-0 il Napoli sfondando il muro di Mazzarri al 90': l'eroe è Lautaro Martinez, con la zampata che vale la terza Supercoppa Italiana consecutiva, eguagliando il Milan (1992-94). Simone Inzaghi entra nella storia con la settima vittoria in questo trofeo, la quinta da tecnico: scavalcati Lippi e Capello (4), il tecnico nerazzurro è nella storia del calcio italiano e diventa il più vincente di sempre nel torneo. I nerazzurri controllano le operazioni in avvio, ma non riescono a sfondare contro un'avversaria che chiude benissimo gli spazi e prova a ripartire con Kvara e Politano. La prima occasione porta la firma di Federico Dimarco, il cui tiro sibila di pochissimo a lato del palo con una deviazione. Ci provano anche Mkhitaryan e Lautaro, che al 38' si vede annullare una rete: nettissimo l'offside di Thuram all'inizio dell'azione, si va al riposo sullo 0-0. Prima della ripresa si onora il compianto Gigi Riva con un minuto di silenzio, ma l'Al-Awwal Park Stadium risponde (a sorpresa) con qualche fischio.

A questo momento agrodolce seguono dei minuti intrisi di nervosismo, con qualche giallo di troppo e il primo squillo del Napoli: bravo Sommer a deviare l'insidiosa conclusione di Kvaratskhelia. Risponde Thuram, in un'Inter che vede ammonire Barella (diffidato, salta la Fiorentina) e si ritrova in superiorità numerica: un pestone di Simeone ad Acerbi costa all'attaccante il secondo giallo e l'espulsione al 60'. Mazzarri opta per un atteggiamento conservativo, schierando i suoi a riccio con un 5-4-0, ma rischia troppo: Thuram e Lautaro falliscono il vantaggio in due occasioni, con Pavard ugualmente pericoloso. Il tecnico allora torna sui suoi passi: dentro Raspadori per alzare il baricentro. La mossa viene ripetuta anche da Simone Inzaghi, che inserisce Sanchez da trequartista passando al 4-3-1-2 nei minuti finali: è assedio totale, con Arnautovic che calcia sull'uscente Gollini all'85'.

L'Inter spreca anche con Frattesi, poi passa al 90': Pavard si inserisce da esterno alto e mette in mezzo per Lautaro, che insacca con la spaccata vincente la rete che consegna la Supercoppa all'Inter. Il Toro viene ammonito nell'esultanza e sostituito da Inzaghi, dando via a un finale da cuori forti: Inter chiusa in difesa, Napoli all'assalto. La miglior occasione è nerazzurra, con Calhanoglu che impegna Gollini. La Supercoppa è dell'Inter, che la alza per l'ottava volta ed è seconda solo alla Juve (9): Lautaro solleverà dunque il primo trofeo da capitano.

LE PAGELLE DELLA FINALE DI SUPERCOPPA

IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1) - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin (13' st Østigård), Lobotka, Cajuste (30' st Raspadori), Mazzocchi (30' st Mario Rui); Politano (25' st Lindstrøm), Kvaratskhelia (25' st Gaetano); Simeone. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Zielinski, Ngonge, D'Avino, Gioielli. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, de Vrij (17' st Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (17' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (36' st Sanchez); Lautaro Martinez (47' st Bisseck), Thuram (36' st Arnautovic). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Klaassen, Buchanan, Asllani, Stabile, Stankovic, Bastoni. All. Inzaghi.

Arbitro: Rapuano.

Marcatore: 45' st Lautaro Martinez (I).

Ammoniti: Rrahmani (N), Calhanoglu (I), Zerbin (N), de Vrij (I), Barella (I), Simeone (N), Mazzarri (N), Gaetano (N), Lautaro Martinez (I).

Espulso: Simeone al 15' st per doppia ammonizione (gioco pericoloso).

LE STATISTICHE

- L’Inter ha vinto la sua ottava Supercoppa Italiana, solo la Juventus (nove) ha sollevato più volte il trofeo.

- Simone Inzaghi ha vinto cinque volte la Supercoppa Italiana da allenatore, diventando il tecnico con più trofei nella storia della competizione (superati Marcello Lippi e Fabio Capello a quota quattro).

- Simone Inzaghi (cinque) è l'allenatore che ha sollevato il trofeo in più finali nella storia dell'Inter tra tutte le competizioni (dal 1929/30), superati Helenio Herrera e Roberto Mancini (entrambi quattro).

- L’Inter è solo la seconda squadra a sollevare il trofeo in tre finali consecutive della Supercoppa italiana, dopo il Milan tra il 1992 e il 1994.

- Lautaro Martínez ha realizzato tre gol nella Supercoppa Italiana, solo Paulo Dybala (quattro) ha segnato di più nella storia del torneo.

- Lautaro Martínez ha segnato 123 gol con la maglia dell'Inter tra tutte le competizioni, eguagliato Christian Vieri (123) in nona posizione tra i migliori marcatori nella storia del club nerazzurro.

- Giovanni Simeone ha ricevuto la sua prima espulsione in 280 match in carriera dal suo arrivo in Italia con i club tra tutte le competizioni.

- Prima di Giovanni Simeone, l'ultimo giocatore espulso nella Supercoppa Italiana era stato Rodrigo Bentancur in Juventus - Lazio il 22 dicembre 2019.

- Prima di Giovanni Simeone, gli ultimi giocatori del Napoli espulsi nella Supercoppa Italiana erano stati Goran Pandev e Juan Camilo Zuñiga, entrambi l’11 agosto 2012 contro la Juventus.