Inter, la Curva Nord torna a San Siro con il nome "Secondo Anello Verde Milano"

La Curva Nord nerazzurra annuncia il suo ritorno al secondo anello verde in occasione della partita contro la Fiorentina

di Redazione
28 Ott 2025 - 13:23

La Curva Nord dell'Inter è pronta a riempire nuovamente il secondo anello verde del Meazza dopo un periodo di assenza dovuto allo scandalo ultras che ha coinvolto le due squadre di Milano. Il ritorno del tifo organizzato avverrà già nella partita contro la Fiorentina in programma in questo turno infrasettimanale, come annunciato proprio dai gruppi tramite un comunicato ufficiale. Di diverso ci sarà il nome sotto al quale tutti i gruppi storici della Curva Nord si riconosceranno, che sarà "Secondo Anello Verde Milano".

Il comunicato: 

"Dopo un lungo periodo, caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza. Con rinnovato senso di appartenenza, torniamo ad esporre i nostri drappi, ponendo fine a mesi di limitazioni che hanno inciso profondamente sull’espressione genuina e passionale del tifo organizzato interista. Secondo anello verde Milano sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che dà sempre li hanno contraddistinti. Sotto questo nome comune, di forte richiamo al nostro settore, ogni gruppo continuerà a portare avanti la propria storia per le proprie tradizioni. È una scelta che sottolinea la volontà di ripartire con una ritrovata unità, ma senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio, più uniti che mai, per sostenere ciò che è di più caro abbiamo: la nostra maglia, quella casacca nera e azzurra per cui da sempre combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa"

