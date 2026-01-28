Napoli, Conte gonfia il petto: "Siamo campioni d'Italia: a prescindere dal risultato, uscire dal campo a testa alta"
"Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo sia a livello tattico che di mentalità di gioco. Sono opportunità per misurarci con squadre di questo livello, nonostante le assenze e le difficoltà dobbiamo dare il massimo e questo significa dare tutto. Questo non significa che la vittoria sia assicurata però noi dobbiamo comunque uscire dal campo a testa alta sperando ci sia un buon risultato che ci porti a giocare i playoff". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte ai microfoni di 'Prime Video' nel prepartita di Napoli-Chelsea, ultima partita della 'league phase' di Champions League.
"Una situazione del genere penso che a nessuna squadra al mondo sia capitata, noi oggi abbiamo tredici giocatori di movimento, dieci giocano e tre sono in panchina e c'è Lukaku che avrà 15 minuti - ha proseguito - Pensavamo migliorasse e invece è andata peggiorando, sono situazioni che comunque dobbiamo affrontare a testa alta, con grande coraggio, voglia e umiltà. Giochiamo contro la squadra campione del mondo per club, sappiamo che valore hanno però al tempo stesso vogliamo misurarci a questi livelli per capire se siamo sulla strada giusta e quanta distanza c'è. Noi siamo campioni d'Italia e non ce lo dobbiamo scordare".
Una frase, quest'ultima che forse è un messaggio anche a Spalletti dopo le polemiche degli ultimi giorni. Intanto a rispondere al tecnico della Juve ci hanno pensato i tifosi del Napoli, che al Maradona in occasione della sfida col Chelsea hanno appeso uno striscione piuttosto eloquente: "Lucio ex uomo, no AI...".
