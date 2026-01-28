Napoli, Di Lorenzo: "Col Chelsea buona partita, qualificazione persa prima"
Nulla da fare per il Napoli. La sconfitta del Maradona contro il Chelsea condanna la squadra di Antonio Conte all'eliminazione dalla Champions League, dopo che la rimonta con Vergara e Hojlund aveva illuso sulla possibilità di raggiungere almeno i playoff.
A fine gara, capitan Giovanni Di Lorenzo ha fatto il punto: "Non è stata decisiva stasera, abbiamo lasciato troppi punti per strada nelle partite precedenti. Penso che stasera abbiamo fatto una buona gara con pressing e intensità, contro una squadra forte".
Nessun alibi legato alle assenze e ai tanti, troppi problemi fisici della rosa: "Gli infortuni ci sono da tempo e lo sapevamo. Il gruppo sta dando tutto quello che ha e anche di più, non è facile giocare ogni tre giorni sempre con gli stessi giocatori. Conviviamo con questa situazione dando il massimo in ogni circostanza possibile. Pensiamo al prossimo impegno contro una Fiorentina che ora sta bene".
Infine, applausi per la prova dell'autore del primo gol: "Vergara è un ragazzo che ha qualità e tiene botta anche a livello fisico, giocando con entrambi i piedi. Ha avuto questa opportunità anche grazie agli infortuni, deve continuare a lavorare. Ha fatto un bel gol e deve proseguire, tappandosi le orecchie sui giudizi che arrivano da fuori".