Napoli, Di Lorenzo: "Col Chelsea buona partita, qualificazione persa prima"

Nessun alibi legato alle assenze e ai tanti, troppi problemi fisici della rosa: "Gli infortuni ci sono da tempo e lo sapevamo. Il gruppo sta dando tutto quello che ha e anche di più, non è facile giocare ogni tre giorni sempre con gli stessi giocatori. Conviviamo con questa situazione dando il massimo in ogni circostanza possibile. Pensiamo al prossimo impegno contro una Fiorentina che ora sta bene".