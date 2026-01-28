Europa League, Italiano: "Il Bologna non è finito, col Maccabi per ripartire"

Vincenzo Italiano carica e rilancia il suo Bologna atteso dall'ultimo turno della fase regolare di Europa League contro il Maccabi: la stagione è tutt'altro che finita, la sua squadra si può ritrovare e l'Europa è una chiave per riuscirci. "Siamo in difficoltà in campionato, ma la stagione non è finita - attacca -: in Europa abbiamo perso la prima e poi collezionato tre vittorie e tre pareggi. Dall'Europa possiamo ripartire anche per riaprire il campionato, specie ora che ritroviamo giocatori di esperienza come Skorupski, Bernardeschi, Orsolini e Ferguson, dopo un lungo periodo di emergenza". Domani, prosegue, "affrontiamo il Maccabi, fuori dai giochi, ultimo e che ha appena esonerato l'allenatore. Dobbiamo far pesare le nostre maggiori motivazioni e sfruttare il fatto che in Europa si gioca a viso aperte e per vincere". Queste, argomenta ancora l'allenatore rossoblù nella conferenza stampa della vigilia "sono le partite che preferiamo. Abbiamo ancora qualche chance per l'ottavo posto e comunque ci servono tre punti per garantirci il ruolo di teste di serie nei playoff per giocare il ritorno in casa. Quella con il Maccabi per noi è una partita che conta: per l'Europa League e per ripartire. Il Bologna non è finito qui", conclude Italiano.