Inter, la Curva Nord alza la voce: "Tolleranza finita"

La sconfitta di Udine, la terza nelle prime 7 giornate di campionato, ha aperto ufficialmente la minicrisi dell'Inter, che in questo inizio di stagione si è scoperta fragile (11 i gol subiti) ed è già sette punti in ritardo rispetto al Napoli. Sul banco degli imputati è finito in primis Simone Inzaghi, criticato per la sua ossessione per i cambi e per l'incapacità di incidere a partita in corso, ma la Curva Nord nerazzurra difende il suo tecnico e con un comunicato apparso in mattinata richiama tutti i giocatori a una presa di responsabilità: "La realtà, se approcciata da un punto di vista d'insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo 'Inzaghi-out'".