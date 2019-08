Inter, la conferenza stampa di Conte LIVE

Dopo il roboante 4-0 contro il Lecce a San Siro, l'Inter di Antonio Conte vuole confermarsi sul campo del Cagliari. I nerazzurri si troveranno di fronte l'ex Nainggolan, molto motivato e in cerca di rivincita. Ma in casa nerazzurra tiene banco la questione Icardi (l'attaccante ha fatto causa alla società): c'è attesa per le eventuali parole del tecnico in merito alla spinosa vicenda. L'ex Chelsea potrebbe però evitare di parlare dell'argomento alla vigilia della sfida della Sardegna Arena.