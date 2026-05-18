Kings League Italy: debutta il primo match giovanile con Como 1907 e Prince All Stars

L’esibizione rientra nella campagna globale “We Were All Children Once”, lanciata da Kings League e UNICEF con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere bambini, bambine e adolescenti che crescono senza accesso a istruzione, protezione e pari opportunità. Per l’occasione, infatti, i Prince All Stars scenderanno in campo con il logo UNICEF sulle maglie, come simbolo del messaggio al centro dell’iniziativa: ricordare che “siamo stati tutti bambini” e che ogni nuova generazione deve poter crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di opportunità.

La campagna, promossa da Kings League e UNICEF, coinvolge anche grandi protagonisti del calcio e della community Kings League come Gerard Piqué, Iker Casillas, Marcelo, Claudio Marchisio e numerosi presidenti e creator della Kings League a livello internazionale.