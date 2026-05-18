Kings League Italy: debutta il primo match giovanile con Como 1907 e Prince All Stars

18 Mag 2026 - 11:23
© Ufficio Stampa

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Le Final Four della Kings League in Italia, in programma oggi a Cologno Monzese, ospiteranno una speciale esibizione dedicata ai più giovani: per la prima volta in Italia, bambini e giovanissimi saranno protagonisti all’interno del format Kings League con una partita-esibizione pensata per far vivere anche alle nuove generazioni l’energia e le regole iconiche della competizione.
 
L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 18, con la sfida tra Como 1907 Under 12 e una selezione Kings League Under 13, i Prince All Stars, che si affronteranno in un match-showcase costruito sul format ufficiale Kings League. La partita avrà una durata di 30 minuti e proporrà alcune delle dinamiche più riconoscibili della competizione, tra cui: la fase iniziale “scale-up”, con ingresso progressivo dei giocatori in campo; i momenti di gioco 7vs7; la fase finale con “goal doppio”; gli eventuali shootout in caso di parità; l’utilizzo delle celebri Secret Cards, elemento distintivo del format Kings League.

L’esibizione rientra nella campagna globale “We Were All Children Once”, lanciata da Kings League e UNICEF con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere bambini, bambine e adolescenti che crescono senza accesso a istruzione, protezione e pari opportunità. Per l’occasione, infatti, i Prince All Stars scenderanno in campo con il logo UNICEF sulle maglie, come simbolo del messaggio al centro dell’iniziativa: ricordare che “siamo stati tutti bambini” e che ogni nuova generazione deve poter crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di opportunità. 
La campagna, promossa da Kings League e UNICEF, coinvolge anche grandi protagonisti del calcio e della community Kings League come Gerard Piqué, Iker Casillas, Marcelo, Claudio Marchisio e numerosi presidenti e creator della Kings League a livello internazionale.

La partita tra Como 1907 Under 12 e Prince All Stars Under 13 sarà trasmessa live a partire dalle 18 sui canali ufficiali Kings League: Twitch - TikTok - YouTube.

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