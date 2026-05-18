Thibaut Courtois investe nell'Extremadura, club di terza divisione spagnola

Il portiere del Real Madrid e della Nazionale belga Thibaut Courtois è diventato co-proprietario dell'Extramadura, squadra spagnola che in questa stagione ha conquistato la quarta promozione consecutiva, tornando in terza serie.

La piattaforma di investimento sportivo NXTPLAY co-fondata dal belga affiancherà economicamente l'attuale presidente Daniel Tafur, che continuerà a guidare il progetto sportivo e istituzionale.

Con questa acquisizione, l'Extremadura diventa il secondo progetto di investimento di NXTPLAY in una squadra di calcio, dopo l'acquisizione da parte della piattaforma di una quota del Le Mans, che la scorsa settimana ha ottenuto una storica promozione in Ligue 1.

