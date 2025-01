Inter, l'adduttore di Mkhitaryan e il mal di pancia di Frattesi: due spine a centrocampo per Inzaghi

Lunedì Mkhitaryan sosterrà gli esami per valutare l'entità del problema agli adduttori accusato in allenamento l'altro ieri: la speranza è che si tratti di una semplice elongazione e che non ci siano lesioni. In quel caso verrebbe per lo meno scongiurata l'assenza in Champions, nel match contro lo Sparta Praga del 22 gennaio. Verdetto comunque rimandato a domani: in ogni caso si può già dare per certo il forfait a metà settimana contro il Bologna, probabilissimo quello con l'Empoli domenica prossima.