Inter-Juve, gli allenatori che hanno vestito il nerazzurro e il bianconero

In passato tanti altri, a cominciare dal paraguayano Heriberto Herrera, solo omonimo del mago. In tempi più recenti Claudio Ranieri e Alberto Zaccheroni, esperienze non memorabili. E poi il curioso caso di Gasperini, allenatore della Primavera bianconera con ottimi risultati ma mai della prima squadra. Con l’Inter invece un disastro lungo due mesi. Cinque partite e zero vittorie. La sua vera gloria, il Gasp, l’ha trovata altrove.