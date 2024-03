Inter, Inzaghi: "Vittoria importantissima, testa all'Atletico perché vogliamo andare avanti"

QUI INTER

Il tecnico dei nerazzurri sorride per il decimo successo di fila e pensa subito all'Atletico: "Prepariamoci al meglio"

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter non si ferma più e vince anche a Bologna, un successo che fa sorridere il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "Siamo molto felici perché abbiamo onorato il compleanno del club con una vittoria che per noi era importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue e abbiamo meritato il vantaggio nel primo tempo. Il Bologna merita la classifica che ha, ha una buona squadra e ci ha fatto soffrire. Mercoledì sarà importante, ma oggi è soddisfacente".

E sul gol il commento è ancora più entusiasta: "Di solito si fa da quinto a quinto e noi l'abbiamo fatto da terzo a terzo".

"Devo una cena a questi ragazzi, forse anche più di una, ma non abbiamo tempo per prenderci momenti liberi. Questi ragazzi mi hanno regalato tanto, vittorie e trofei, gli devo tanto" le parole del tecnico nerazzurro.

Analizzando la partita ha poi sottolineato: "Il primo tempo è stato ottimo, abbiamo giocato bene a calcio e abbiamo fatto quello che ci eravamo ripromessi. Nel secondo tempo loro sono cresciuti, abbiamo giocato tecnicamente meno bene e abbiamo sofferto il giusto. Abbiamo fatto densità bassa, ci capita poco e oggi è stato merito del Bologna". Vedi anche Serie A Serie A, Bologna-Inter 0-1: Bisseck incorna i rossoblù, +18 sulla Juventus Sui forfait ha poi spiegato: "È la sesta partita in 20 giorni, abbiamo perso qualche giocatore e oggi spiace per Arnautovic e Carlos Augusto. Con così tante partite qualche giocatore lo si perde. Speriamo possano rientrare presto".

Ed è subito Champions League: "Abbiamo sempre l'obbligo di presentarci al meglio, in campionato non siamo ancora sicuri dell'obiettivo perché ne mancano 10. Oggi non era semplice contro una squadra che non perdeva in casa da agosto. Dell'Atletico temo l'ambiente, sappiamo che giocatori e allenatore hanno. Abbiamo tre giorni, cercheremo di prepararci al meglio. Il Wanda Metropolitano influirà, ma la prepareremo al meglio perché vogliamo andare avanti".