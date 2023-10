Inter, Inzaghi: "Temevo il Torino, vittoria importante per il nostro percorso"

INTER

Il tecnico nerazzurro: "Lukaku torna a San Siro? Adesso penso solo alla gara col Salisburgo"

© Getty Images Dopo il tris rifilato al Torino, Simone Inzaghi è soddisfatto della prova dell'Inter. "I ragazzi sono stati molto bravi. Incontrare il Torino dopo la sosta con un allenamento e mezzo non è semplice - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Temevo molto questa gara, complimenti ai ragazzi per un successo importante per il nostro percorso". "Sappiamo che le partite si giocano ormai in due fasi - ha aggiunto -. Dobbiamo sfruttare i cinque cambi, sono contento di tutti quelli che sono entrati".

"La prima ora il Torino ha tenuto un'intensità incredibile, poi nella seconda mezz'ora come spesso accade le partite cambiano - ha proseguito Inzaghi analizzando la gara -. E' stata una vittoria importante, a Torino non è mai facile giocare". Poi su Barella, uscito un po' contrariato dal campo dopo la sostituzione: "Nicolò non meritava il giallo probabilmente, stava facendo una buona gara ma ho deciso di cambiarlo; ero indeciso tra lui e Mkhitaryan ma ho optato per lui anche perché ammonito. Ma stava facendo un'ottima gara come scelte, poi le decisioni vanno prese giornalmente, non solo in partita".

Quanto al rendimento di Thuram, autore del gol che ha sbloccato la partita, Inzaghi è molto soddisfatto. "E' arrivato coi migliori propositi, con tanta voglia di imparare si è inserito nel gruppo - ha spiegato -. L'anno scorso ha fatto la punta per la prima volta. Ci sta dando soddisfazioni, ma deve continuare così come tutti i compagni". Tutto con un Lautaro in grande forma accanto. "Mi viene in mente il record di gol di Ciro Immobile. Lautaro lavora benissimo - ha continuato Inzaghi -. E' tornato da un giorno con 14 ore di volo e il fuso orario e ha fatto una grande gara. Poi ha la fortuna di giocare in una squadra che lo mette spesso nelle migliori condizioni".

Migliori condizioni che prevedono anche una solida fase difensiva. "Dobbiamo partire dalla solidità difensiva e tenere alta la concentrazione - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. De Vrij è un titolare come tutti gli altri e stasera ha fatto una grande partita". Poi una battuta su Milan-Juve: "Guarderemo la partita con serenità perché abbiamo conquistato i tre punti".

Chiususa sulla Champions e su Lukaku. "Martedì, tra 72 ore, saremo già in campo contro una squadra che ha vinto a Lisbona col Benfica - ha spiegato -. Dovremo preparare questa gara nel migliore dei modi per un andata-ritorno importantissimo per la nostra qualificazione". "Lukaku a San Siro? In questo momento sto pensando a questa gara e devo pensare al Slaisburgo prima della Roma", ha concluso Inzaghi.-