Inter, Inzaghi: "Sono contento dell'attacco che abbiamo, serve un difensore"

Il tecnico nerazzurro dopo l'amichevole di Lugano: "Lukaku e Lautaro si conoscono benissimo, abbiamo anche Correa e Dzeko"

Simone Inzaghi soddisfatto dopo il 4-1 dell'Inter nella prima amichevole stagionale di Lugano: "I ragazzi sono stati bravissimi, lavoriamo solo da quattro giorni e ora dobbiamo crescere come condizione. È stata una partita seria". Il tecnico nerazzurro parla così del reparto offensivo, dribblando il discorso Dybala: "L'anno scorso siamo stati il miglior attacco e abbiamo avuto la fortuna di arricchirlo con Lukaku. Lui e Lautaro si conoscono benissimo, sono due campionissimi. Ma abbiamo anche Correa e Dzeko (non nomina Sanchez, ndr). Sono soddisfatto". Lugano-Inter, i migliori scatti della prima amichevole stagionale



































La squadra ha provato ancora il 3-4-1-2 con l'ingresso di Correa dietro le punte: "Il nostro sistema è un altro ma questo è una possibilità, l'abbiamo provato anche contro l'FC Milanese. Con tanti grandi attaccanti a disposizione, posso cambiare assetto volta per volta" le parole a Sportitalia.

Inzaghi risottolinea come in difesa manchi un elemento: "Dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia, sono sempre in contatto con i dirigenti che stanno facendo un ottimo lavoro". Infine, complimenti ad Asllani: "Ha dimostrato grande personalità, davanti avrà Brozovic ma sarà una valore per noi per tutto l'anno".