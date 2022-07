Amichevoli: l'Inter riparte con una vittoria, 4-1 al Lugano

L'AMICHEVOLE

Allo Stadio di Cornaredo, Inzaghi si aggiudica la prima amichevole stagionale: segnano Lautaro (doppietta), D'Ambrosio e Correa. Lukaku in campo per 66 minuti

L'Inter inizia la stagione con una vittoria: allo Stadio di Cornaredo, gli uomini di Inzaghi battono 4-1 il Lugano. Decidono, per i nerazzurri, la doppietta di Lautaro (16' e 73') e i gol di D'Ambrosio (3') e Correa (61'): inutile la rete della bandiera per gli svizzeri di Casciato (82'). Inzaghi schiera subito i nuovi acquisti Onana (nel secondo tempo), Asllani, Bellanova, Mkhitaryan e Lukaku, in campo per 66 minuti. Lugano-Inter, i migliori scatti della prima amichevole stagionale



































L'Inter 2022/2023 inizia con una vittoria: allo stadio di Cornaredo, i nerazzurri travolgono 4-1 il Lugano, conquistando la Lugano Super Cup nella tradizionale amichevole che inaugura la stagione nerazzurra. Inzaghi parte subito con la LuLa e gli altri nuovi innesti Bellanova, Asllani e Mkhitaryan, ma a sbloccarla al 3' è D'Ambrosio, bravo ad impattare di testa su calcio d'angolo battuto dall'ex Empoli. Al 16', ecco il raddoppio: pochi secondi dopo aver sfiorato il 2-0 su calcio di punizione, Lautaro sfrutta la papera di Saipi e insacca a porta vuota. Tre minuti dopo si vede anche Lukaku, ma con un sinistro centrale e poco pericoloso. Gli svizzeri non demordono e vanno ancora vicini al gol: Handanovic stavolta deve sventare in controtempo il colpo di testa di Haile-Selassie, protagonista anche di una girata in area di poco a lato.

Nella ripresa, Inzaghi cambia: entrano Onana, al debutto in nerazzurro, Correa e Lazaro al posto rispettivamente di Handanovic, Mkhitaryan e Bellanova, con ritmi decisamente più bassi: la prima opportunità è la punizione dal limite di Celar che non sorprende l'ex Ajax. Al 61', ecco il tris: azione strepitosa di Correa, che si invola verso la porta, va via con un tunnel a Mai e poi con il destro trova l'angolino basso. Cinque minuti dopo, esce tra gli applausi Lukaku, sostituito da Casadei. L'Inter chiude i giochi al 73' con la zampata di Lautaro su assist di Correa, poi Casciato (82') segna il gol della bandiera per il Lugano sfruttando l'indecisione di Onana. L'ultima emozione è un tiro dalla distanza del classe 2005 Carboni che sfiora l'incrocio dei pali, poi finisce il match: 4-1 e buona la prima per Simone Inzaghi.