Inter, Inzaghi: "Sconfitta pesante che fa male, ci manca continuità"

Il tecnico nerazzurro dopo il ko con la Juve: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare al riposo sullo 0-0"

Simone Inzaghi non nasconde la delusione per la sconfitta contro la Juventus, la quinta in campionato. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare al riposo sullo 0-0 in casa della Juve. Il rammarico è lì. Nel secondo tempo abbiamo preso gol dopo essere partiti bene e ci siamo disuniti, pur avendo l'occasione per pareggiare, e poi prendiamo il 2-0 - ha commentato il tecnico nerazzurro a Dazn -. La sconfitta è pesante, fa male, contro una nostra competitor, ma il calcio è così: l'anno scorso magari abbiamo vinto senza meritare, quest'anno forse non ci sta il 2-0, ma dobbiamo migliorare in questi match ed essere bravi a girare gli episodi dalla nostra".

L'Inter si conferma fragile negli scontri diretti. "E' un dato di fatto, dobbiamo fare di più - ha aggiunto Inzaghi -. Non possiamo non andare in vantaggio dopo quanto fatto. Dobbiamo migliorare nei dettagli perché questi match sono sempre sul filo".

A Torino è arrivata la quinta sconfitta in 13 giornate, davvero troppe. "Non dovrebbe succedere di andare sotto dopo una partita andata così, abbiamo poi avuto molta fretta e ci siamo disuniti. Dovevamo mantenere la calma. In altri tempi cinque sconfitte non dovevi farle, in match come quelli con Udinese e Roma in altri tempi pareggiavi. In Champions abbiamo fatto bene questi incontri, in campionato non siamo riusciti a ottenere continuità".

Undici punti da recuperare al Napoli sembrano davvero troppi. "L'Inter deve puntare ad avere ancora più continuità. Davanti tutte corrono, questa sconfitta fa male per l'importanza della partita ma fra due giorni siamo di nuovo in campo - il commento di Inzaghi -. Il ko può portare delle scorie, ma dobbiamo essere bravi a ripartire nel migliore dei modi. Stavolta non abbiamo segnato dopo esserci riusciti per 24 partite consecutive".