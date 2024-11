Inter: Inzaghi prova Correa al fianco di Thuram, Calhanoglu non parte per Verona

Gli ultimi esami hanno escluso lesioni e hanno confermato una elongazione agli adduttori della coscia sinistra ma Inzaghi non vuole correre rischi: il centrocampista turco resterà a lavorare ad Appiano per essere pronto per la sfida di martedì sera in Champions League a San Siro contro il Lipsia, che potrebbe blindare la qualificazione alla prossima fase della coppa. In regia, dunque, ci sarà Asllani, affiancato da Barella e Mkhitaryan. In difesa Bisseck in vantaggio su Pavard per fare reparto con Acerbi e Bastoni. Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Dimarco sulla sinistra, Darmian a destra.