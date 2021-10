Inter, Inzaghi: "Un rigore dubbio, Guida ci ha tolto la vittoria"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il pari con la Juve: "Il rigore? L'arbitro è lì a due metri, vede e dice che è tutto a posto, poi viene richiamato e fischia rigore..."

Simone Inzaghi non ha dubbi dopo l'1-1 interno con la Juve, maturato grazie a un rigore di Dybala all'89': "Sono dispiaciuto perché avevamo fatto una grandissima gara. Dovevamo prestare più attenzione, poi Guida (l'arbitro al Var, ndr) ci ha tolto una vittoria che sarebbe stata meritata - le parole del tecnico - Gli episodi fanno la differenza, mancava 1' e probabilmente Guida poteva non richiamare perché poteva anche non starci il rigore". Getty Images

"Era l'unico modo in cui potevamo prendere gol, c'è dispiacere perché abbiamo condotto dall'inizio alla fine senza concedere nulla, sono due punti buttati via che non mi fanno piacere - le parole del tecnico nerazzurro a Dazn -. L'arbitro è lì a due metri, vede e dice che è tutto a posto, poi viene richiamato... La nostra è stata una prestazione buonissima contro un avversario di valore, in cui avremmo meritato di più". Poi un commento sulla sua espulsione: "Ci sta, il mio gesto di stizza non è stato sicuramente bello da vedere, ma quando vedi cose così...".

Inzaghi si è detto nel complesso soddisfatto della performance dei suoi: "Noi schiacciati nel secondo tempo? Non ho avuto questa impressione, non siamo mai andati in affanno. Sicuramente potevamo prestare più attenzione nell'occasione del rigore, eravamo in sei contro uno... Dumfries poteva stare più attento, ma l'arbitro era lì vicino e ha fatto chiaramente segno che non c'era nulla. Nel primo tempo abbiamo pressato a tutto campo e abbiamo faticato, nella ripresa sapevamo che loro potevano mettere Chiesa, Dybala e altri giocatori pericolosissimi, quindi siamo stati più compatti e leggermente più bassi, però abbiamo concesso zero a una squadra molto molto forte. Tutti hanno fatto bene, l'unica pecca di stasera è il risultato, che ci penalizza eccessivamente".

Infine ha spiegato il cambio di Perisic, uno dei migliori fin lì: "A fine primo tempo era già sul lettino dei massaggi perché aveva un indolenzimento a un flessore, poi mi ha fatto segno di essere a posto e l'ho rimandato in campo, l'ho tolto perché era ammonito ed è entrato Chiesa".

