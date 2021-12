Inter, Inzaghi: "In linea con gli obiettivi, il titolo d'inverno non finisce nell'albo d'oro"

VERSO INTER-TORINO

Il tecnico nerazzurro sul Torino: "Viene da una striscia positiva ed ha un allenatore che stimo"

Niente conferenza stampa per Simone Inzaghi che ha parlato a Inter TV: "Siamo soddisfatti del titolo d'inverno ma non finisce nell'albo d'oro: una bella sensazione ma deve esserci da stimolo per dare ancora di più. In questo momento tutti i ragazzi sono coinvolti nel progetto, siamo contenti ma mancano ancora 20 partite alla fine e sono concentrato solo sul Torino". A proposito dei granata: "Hanno giocatori di qualità e quantità oltre ad un allenatore che stimo".

"Stiamo facendo bene e siamo in linea con gli obiettivi indicati dal club, cioè gli ottavi di Champions League e restare nelle prime quattro in Serie A. Ma il percorso è ancora lungo, sin qui abbiamo visto come la capolista del campionato è cambiata spesso" continua l'allenatore nerazzurro. Che chiude con un pensiero al Liverpool: "Ci sarà tempo e spazio per pensarci, ora è presto".