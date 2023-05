Inter, Inzaghi esulta: "Finalmente posso ruotare i giocatori"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro alla quarta vittoria di fila dopo la gara dell’Olimpico: "4 mesi senza Brozovic e Lukaku"

Inter, Dimarco-Lukaku regolano la Roma































































1 di 33 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ingrana la quarta, batte anche la Roma facendo uno scatto probabilmente decisivo per la qualificazione in Champions e a fine partita Simone Inzaghi esulta e mette già nel mirino l'Euroderby e il Milan: "La squadra è stata sempre in partita, questi ragazzi sono da abbracciare tutti per ciò che stanno facendo da aprile. Stiamo facendo un grandissimo sforzo, siamo l’Inter e vogliamo affrontare tutte le competizioni fino in fondo. Queste semifinali e finali ce le giochiamo fino alla fine con tanto gusto, le partite hanno una difficoltà estrema ora".

Poi Inzaghi spiega il motivo della svolta dei nerazzurri nell'ultimo periodo: "Finalmente ho la possibilità di scegliere, ruotare, cambiare in attacco, fino a gennaio non potevo farlo. Ho qualche problemino sui quinti, speriamo nei rientri di D’Ambrosio e Gosens. Ciò che più conta è che posso scegliere, fino a gennaio non potevo".

Brozovic in crescita? "Dal primo ottobre non l’ho mai avuto fino a fine gennaio, 4 mesi lui e Lukaku, sappiamo la loro importanza, ora sono tornati a fare ciò che sanno e speriamo possano continuare così - ha dichiarato Inzaghi ai microfoni di Dazn - Ho grandissima fiducia. Sulle palle inattive ieri abbiamo lavorato tanto e avevo visto grande concentrazione, all’andata ci era costata cara la disattenzione. Dimostra la grande attenzione avuta oggi".

L'Euroderby di mercoledì? "È su 180 minuti, ne abbiamo giocate tante di semifinali, dobbiamo ragionare sui 180, sapendo che ci sono episodi e momenti, dovremo soffrire insieme, come oggi anche. Sarà un derby aperto per formazione e ballottaggi. A 72 ore dalla gara può succedere sempre di tutto, la formazione ce l'ho in testa ma magari i giocatori mi fanno cambiare idea".

Vedi anche roma Serie A, Roma-Inter 0-2: decidono Dimarco e Lukaku