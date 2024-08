Inter, Inzaghi dopo il pari contro il Chelsea: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra"

INTER

Il tecnico nerazzurro e il centrocampista armeno dopo l'ultimo test amichevole precampionato

© inter.it Un pari a Stamford Bridge per chiudere il precampionato e proiettarsi così finalmente sull'esordio in campionato sabato prossimo a Genova contro il Genoa. Dall'1-1 contro il Chelsea, tenuto conto delle assenze (Taremi, Zielinski, Arnautovic e De Vrij sulla via del recupero dopo i rispettivi infortuni, Lautaro e Calhanoglu rimasti a Milano per trovare la condizione migliore, Bastoni in panchina per tutti i 90 minuti per motivi precauzionali), Simone Inzaghi ha avuto indicazioni importanti: "Non ero preoccupato dopo Monza (ko contro l'Al Ittihad, ndr), è normale in piena preparazione avere un problema con le prestazioni. Oggi di sicuro abbiamo fatto una buona gara, le gambe erano più leggere rispetto a qualche giorno fa e questo ci ha permesso di giocare di più insieme, mantenendo maggiormente le giuste distanze e gli equilibri. Abbiamo sofferto quando serviva, ma mi è piaciuto il fatto che siamo stati sempre pronti davanti a dare fastidio al Chelsea. Da questo momento, tutte le energie sono rivolte a preparare l'esordio in campionato di sabato contro il Genoa. Queste partite sono tutte tappe di avvicinamento a sabato, ci attende una sfida molto difficile. La squadra di Alberto Gilardino è in buona forma e l'ambiente ha grande entusiasmo".

MKHITARYAN: "BELLA PREPARAZIONE. L'OBIETTIVO? VINCERE IL CAMPIONATO"

Al termine del match anche Mkhitaryan ha parlato a InterTv di quest'ultima amichevole e più in generale dei propositi per la stagione che si aprirà ufficialmente sabato prossimo: “Abbiamo fatto una bella preparazione, siamo quasi al completo" ha dichiarato l'armeno. "Lavoriamo bene, l'obiettivo è vincere il campionato, stiamo avvicinandoci al meglio. Abbiamo tanto da dimostrare, la stagione scorsa è stata bella ma siamo già concentrati su quella nuova. Il sostegno dei tifosi è fondamentale sempre, qui abbiamo giocato come sempre di fronte a una squadra importante. Ringraziamo sempre il popolo nerazzurro, non c'è mai una trasferta: tutti sono sempre al nostro fianco. La condizione fisica? Speriamo di arrivare al 100%, anche se non è facile. Siamo consapevoli che dobbiamo fare del nostro meglio per arrivare al massimo.”