Inter, Inzaghi: "Abbiamo stradominato, Lautaro a livelli strepitosi"

INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il derby: "È stato un piacere veder giocare i ragazzi, peccato solo averla tenuta in bilico fino alla fine"

© Getty Images Simone Inzaghi si gode il trionfo nel derby: "Ho fatto i complimenti a tutti - le parole del tecnico dell'Inter a Dazn -. Sono stati concentrati, attenti, abbiamo stradominato. Vincere due derby in 20 giorni è una grande soddisfazione, ora guardiamo avanti con fiducia, cerchiamo di recuperare al melgio Lukaku e Brozovic, che ci sono mancati per tanto tempo".

Grande protagonista, decisivo col suo gol, Lautaro Martinez: "Da gennaio dell'anno scorso gioca a livelli strepitosi, ha avuto un rendimento costante nonostante gli abbia potuto dare poco riposo. Se lo merita, ma è riduttivo parlare solo di lui. È stato un piacere vedere i ragazzi in campo, l'unica pecca è stata tenere la gara in bilico fino alla fine. Potevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio e nella finalizzazione, ma c'è poco altro da dire".

Il 3-5-2 del Milan non ha impensierito il tecnico nerazzurro: "Se ne parlava da un po' dei cambiamenti che avrebbero potuto fare, ma io mi sono concentrato sui miei. Venivamo da un'ottima partita con l'Atalanta (in Coppa Italia, ndr), ho semplicemente ribadito quei concetti".

Per Inzaghi non c'è spazio per i rimpianti: "A inizio anno abbiamo commesso qualche errore e anche avuto assenze pesantissime. Non si possono regalare due come Lukaku e Brozovic per quattro mesi come abbiamo fatto noi. Però abbiamo anche passato il girone di Champions con Bayern e Barcellona, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia e abbiamo vinto la Supercoppa. I punti in campionato potevano essere di più, ma ora dobbiamo solo guardare avanti. Il Napoli? Guardiamo a noi stessi, dobbiamo essere focalizzati su ciò che stiamo facendo, perché il 1° ottobre, dopo la sconfitta con la Roma, eravamo noni in classifica e da lì abbiamo fatto 10 vittorie in 13 partite".

In conferenza stampa ha poi parlato di Lukaku: "Se può giocare titolare? Sì, altrimenti non avrebbe giocato martedì contro l'Atalanta. Non ho regalato minuti, panchine o tribune a nessuno, ma ho permesso ai tifosi dell'Inter e alla società di andare in semifinale di Coppa Italia. Chi scende in campo lo fa per dare il cento per cento, stasera Dzeko e Lautaro sono stati bravissimi, così come Romelu. Lo spirito di tutti è stato fantastico".

Infine un commento sul caso Skriniar e sulla presa di posizione della Curva Nord: "Non avevo dubbi che i tifosi ci avrebbero dato una mano a superare velocemente la questione, perché la Curva Nord è sempre con noi. Tutto lo stadio stasera è stato di grande traino per la squadra, ci hanno accompagnato dall'inizio alla fine, in tutto il mio percorso all'Inter sono stati esemplari".