Inter, Inzaghi: "Sconfitta che brucia, il Milan ha meritato la vittoria"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro analizza il ko nel derby: "Non abbiamo mai dato la sensazione di essere la squadra di sempre. Abbiamo sbagliato gli approcci dei due tempi"

L'Inter esce dal derby con una sconfitta per 2-1 contro un Milan che ha dimostrato di crederci di più. Al termine dell'incontro Simone Inzaghi analizza così la gara ai microfoni di Dazn: "Il Milan è un'ottima squadra e stasera ha fatto meglio di noi meritando la vittoria. Noi siamo stati poco squadra, cosa che ci succede raramente. Ho provato a cambiare ma la situazione non è cambiata. Siamo stati poco compatti. Gli approcci sono stati determinanti e nei due tempi siamo mancati. Non abbiamo mai dato la sensazione di essere la squadra di sempre".

Il tecnico nerazzurro non cerca alibi e aggiunge: "Non eravamo lucidi sia in fase di possesso che non possesso, i due gol sono la testimonianza. Nel secondo tempo, dopo aver pareggiato, siamo rientrati male e dovevamo fare di più. Siamo amareggiati perché sappiamo l'importanza del derby e ora dobbiamo lavorare".

"Le sconfitte chiaramente bruciano, soprattutto in un derby e proveremo a fare di più - prosegue l'allenatore interista -. La sensazione che abbiamo dato è di non essere squadra, sicuramente questa sconfitta andrà analizzata perché potevamo fare di più".