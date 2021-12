Inter, Inzaghi: "Concentrati e determinati, avevamo tutto da perdere"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro: "Ho apprezzato l'atteggiamento della squadra. La classifica non mi ha mai preoccupato"

Cinque gol in trasferta alla Salernitana e la vetta della classifica consolidata in attesa che Milan e Napoli si tolgano punti a vicenda nello scontro diretto. L'Inter di Inzaghi vola e a Salerno ha raccolto la sesta vittoria di fila in campionato: "La cosa più bella è stato l'atteggiamento dei ragazzi - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -, in queste partite si ha tutto da perdere. Ottimo l'approccio al match".

Le verticalizzazioni hanno fatto male alla Salernitana: "Abbiamo trovato una linea a cinque ma più alta, sapevamo come poterla infilare. Abbiamo mosso bene la palla, creando tanto e facendo quello che dovevamo fare con concentrazione e determinazione".

L'Inter di Inzaghi sta correndo a un ritmo record: "Mi fanno piacere i complimenti dei dirigenti, ma ho trovato una società importante che ha creduto in me e nel mio staff da subito. Ho una rosa forte e disponibile e questa è una fortuna".

La mano del tecnico è ben visibile nell'atteggiamento e nella proposta di gioco: "Fin da subito ho avuto un ottimo feeling con la squadra - ha commentato Inzaghi a DAZN -. Anche nelle prime partite giocavamo così, bene e con tante occasioni create. Certo abbiamo perso qualche punto complice anche la Champions, ma in classifica eravamo attardati solo perché due squadre le avevano vinte tutte. Ora siamo in testa, ma il percorso è lungo e complicato. Le nostre avversarie sono forti e preparate".

L'Inter ora è una squadra cattiva e concentrata: "La sconfitta contro la Lazio per come era arrivata al momento ci ha creato problemi, ma da lì siamo ripartiti nel migliore dei modi". I nerazzurri hanno dovuto salutare Eriksen: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, gli auguro di ripartire".