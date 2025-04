Inter, Inzaghi cambia il meno possibile: a Bologna con due sole novità rispetto al Bayern

E' la partita chiave nella ricorsa allo scudetto: ancora il Bologna per l'Inter, al Dall'Ara, stadio che evoca brutti ricordi, è vero, ma non solo, visto che non più tardi di un anno fa spianò definitivamente la strada verso la seconda stella. La sfida di Champions con il Bayern ha lasciato entusiasmo ma anche stanchezza nel gruppo nerazzurro. Inevitabile. Ne ha fatto le spese Thuram, affaticato e ai box: il francese non preoccupa in prospettiva, nell'immediato però è per Inzaghi un'assenza pesante, se non altro perché limita la possibili rotazioni, in attacco già risicate per le condizioni non ottimali anche di Arnautovic. Quindi straordinari per Lautaro, va da sè, e spazio al suo fianco per Correa: queste le indicazioni arrivate dall'allenamento di stamani. Preferito dunque l'argentino all'evanescente Taremi.