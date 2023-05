Inter, Inzaghi: "Abbiamo l'obbligo di arrivare tra le prime quattro"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria di Verona: "Arrivano i risultati, sono contento ma dobbiamo continuare"

Simone Inzaghi si gode la goleada contro il Verona, che permette alla sua Inter di staccare Roma e Milan nella corsa al quarto posto. "Stiamo giocando bene, siamo in un buon momento e abbiamo recuperato uomini importanti - ha spiegato l'allenatore dell'Inter -. Arrivano i risultati, sono contento ma dobbiamo continuare. Tra 72 ore sfidiamo la Roma e dobbiamo preparare una grande gara. Oggi siamo stati straordinari contro una squadra che nel 2023 aveva perso solo contro la Fiorentina. Abbiamo avuto un ottimo approccio". Sulla corsa Champions: "Abbiamo l'obbligo di arrivare tra le prime quattro. Il calendario non è semplicissimo ma le insidie sono al di là del calendario. Abbiamo tutte partite difficilissime ma siamo contenti del momento".

Inzaghi ha ritrovato la sua Inter dopo un momento davvero negativo. "La cosa principale è aver segnato. Contro Salernitana e Fiorentina non siamo riusciti a segnare ma per come siamo stati in campo un punto in due partite non era meritato - ha detto a Sky Sport -. Ma il calcio è questo, le partite vanno sbloccate e vinte. Il gol iniziale ci ha aiutati ma l'approccio è stato ottimo".

Questa volta nessuna staffetta tra gli attaccanti. "Vedendo come si allenano tutti è giusto così. Abbiamo messo dentro il calendario partite non scontate come la semifinale di Champions. Sono molto soddisfatto perché ho ottime risposte da tutti, non dobbiamo fermarci perché prima abbiamo perso punti troppo importanti".

Sulla scelta di puntare su Acerbi e non Bastoni. "Conosco Francesco da tantissimo tempo, ha una grandissima concentrazione e la mantiene per più partite. Contro la Lazio aveva commesso un errore ma ho preferito far giocare lui. Alessandro comunque dà grandissima affidabilità".

L'Inter è tornata grande nel mese decisivo. "Avevamo la speranza di tornare in finale di Coppa Italia e fare la semifinale di Champions. Ho grandissimi professionisti con me che mi aiutano in tutto e tengono la squadra nel migliore dei modi fino a fine stagione. Abbiamo raddrizzato la classifica ma non dobbiamo fermarci, bisogna pensare una gara alla volta senza pensare a quella successiva".

