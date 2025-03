Inter, Inzaghi: "Abbiamo fatto una grande gara. Gol di Lautaro regolare"

"Da allenatore sono molto soddisfatto al di là del risultato soprattutto della prestazione". Dopo la vittoria scudetto di Bergamo Simone Inzaghi è il ritratto della soddisfazione e si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "Abbiamo fatto una grande gara, anche se nelle ultime settimane abbiamo ricevuto molte critiche. In giro si parla tanto del fatto che potremmo non vincere nulla ma noi non ascoltiamo, siamo venuti a Bergamo con grande personalità e abbiamo vinto meritatamente". "Avremmo anche potuto chiuderla prima - ha aggiunto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky - ho rivisto il gol di Lautaro e per me era regolare".