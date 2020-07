Inter, intervento al ginocchio riuscito per Vecino

Archiviata questa stagione, per Matias Vecino è già tempo di pensare alla prossima. Il centrocampista dell'Inter è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale, presso la clinica del Professor Ramon Cugat a Barcellona. L'uruguayano, che salterà la sfida con la Fiorentina e le restanti di questa stagione, resterà qualche giorno in Catalogna prima di intraprendere la fase riabilitativa.