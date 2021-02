Inter: interrotte le trattative con BC Partners, si cercano altri fondi

CESSIONE INTER

Svolta clamorosa nella trattativa per la cessione dell'Inter. Fonti vicine a Suning riferiscono all'Ansa che il dialogo con BC Partners si è interrotto ormai da quasi 10 giorni e che non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore nel club. La ricerca prosegue attraverso conversazioni con altri importanti fondi internazionali.

Dietro al no della proprietà cinese c'è innanzitutto una notevole differenza sul valore delle azioni e sulla valutazione complessiva del club. A Suning, inoltre, non sarebbe piaciuta l'esposizione mediatica del fondo anglosassone, che la settimana scorsa ha terminato la due diligence. Scaduta venerdì l'esclusiva, ora il colosso di Nanchino tornerà ad ascoltare gli altri fondi che avevano manifestato interesse per entrare nell'Inter. Tra gli altri nomi, sono comparsi quelli del fondo svedese EQTe quello degli statunitensi di Arctos.