Inter in ansia per Buchanan: infortunio alla tibia con il Canada in allenamento

LA TEGOLA

L'esterno è stato trasportato in ambulanza dopo il problema riscontrato con la propria nazionale. Allenamento annullato e clima cupo tra i compagni

Tajon Buchanan ha subito un importante infortunio alla gamba durante un allenamento con il Canada in vista del prossimo impegno di Copa America. Per l'esterno dell'Inter con ogni probabilità il torneo è finito, ma tanto lo staff della nazionale canadese quanto quello dell'Inter attendono notizie dagli esami strumentali a cui il calciatore è stato sottoposto una volta trasportato in ambulanza in ospedale. Secondo le prime notizie riportate si tratta di un infortunio alla tibia che, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe molto serio.

Un avvenimento che avrebbe sconvolto i compagni di squadra di Buchanan con l'ambiente all'interno del ritiro della nazionale canadese descritto da TSN come molto "cupo" in attesa di avere notizie dallo staff medico. L'Inter è stata contattata dallo staff per avvisare dell'accaduto.