Inter, il ricordo di Zanetti a 25 anni dall'esordio a San Siro

Javier Zanetti festeggia 25 anni in nerazzurro. Il vicepresidente dell'Inter ha pubblicato sui social un ricordo del 27 agosto 1995, quando esordì a San Siro nella vittoria per 1-0 contro il Vicenza. Il primo capitolo di una storia fatta di trofei e successi indimenticabili, tra cui spicca naturalmente il Triplete del 2010: "Oggi, 25 anni fa, iniziava la mia storia con questi colori - ha scritto l'argentino - Da quell’Inter-Vicenza del 27 agosto 1995 sento la maglia nerazzurra come la mia pelle, una famiglia. L’orgoglio di essere parte dell’Inter da quel pomeriggio a San Siro è più forte ogni giorno, da 25 anni".