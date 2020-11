Inter: il portiere Padelli positivo al Covid-19

Un altro caso di positività al Covid-19 in casa Inter alla vigilia della trasferta di campionato a Bergamo contro l'Atalanta: è il portiere Padelli. "FC Internazionale Milano comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta - si legge nella nota del club - Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".