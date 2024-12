Inter: il Parma "apre" un mese di fuoco, Inzaghi ritrova Carlos Augusto ma non Acerbi

Un passo alla volta, dunque. Ruotando uomini e gestendo al meglio le energie, con la speranza che i muscoli tengano: in tema di infortuni l'Inter ha già dato parecchio in questa stagione. Per domani Inzaghi recupera Carlos Augusto, non invece Acerbi. A meno di sorprese, il centrale nerazzurro punta il Bayer: nessuna certezza però al riguardo, il problema muscolare accusato a Verona non è stato ancora pienamente superato. Tenuto conto che Pavard resterà ai box per tutto il mese, per domani (e martedì) le possibilità di scelta per Inzaghi sono limitate. Certo, Carlos Augusto può vestire i panni del jolly, ma al centro della difesa c'è solo l'ottimo De Vrij, sinora garanzia assoluta.