Inter-Icardi, Wanda Nara: "Marotta mi piace, ma non abbiamo parlato di cifre"

28/01/2019

Wanda Nara ha confermato l'incontro con Beppe Marotta per parlare del rinnovo di Mauro Icardi. E l'agente-moglie dell'attaccante dell'Inter ha speso parole importanti per l'ad nerazzurro. "Abbiamo un dirigente sincero, che ci parla e spiega la situazione. Non abbiamo proprio parlato di cifre, l’Inter ha altre priorità e Mauro è il capitano: lui dice sempre che vuole lasciare il protagonismo da parte, vuole aiutare la squadra. Marotta mi piace, mi sembra una persona sincera e lo ha dimostrato. È quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c’è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati", ha detto durante Tiki Taka su Canale 5.