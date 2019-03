Inter, Icardi lavora col gruppo sotto gli occhi di Zhang e Marotta e punta la Lazio

26/03/2019

Domenica sera saranno almeno 60mila i tifosi interisti presenti al Meazza. Probabilmente di più, visto che ad oggi i biglietti venduti per la sfida contro la Lazio (partita importante in chiave Champions che arriva sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria contro il Milan) sono oltre quota 50mila: insomma, per quella che potrebbe essere la prima di Icardi senza fascia di capitano al braccio si preannuncia uno stadio quasi pieno.



Al momento la convocazione dell'attaccante argentino (fuori causa dal 13 febbraio) è ancora tutta da decidere, ma oggi intanto Maurito è tornato ad allenarsi in gruppo sui campi della Pinetina. Dopo il riscaldamento in palestra, Icardi si è infatti unito ai compagni assieme a Skriniar, Asamoah e De Vrij, tornati ad Appiano Gentile dopo gli impegni con le loro Nazionali. Il tutto sotto lo sguardo attento della dirigenza interista al completo, dal presidente Steven Zhang, all'amministratore delegato Beppe Marotta fino al direttore sportivo Piero Ausilio.



Ora l'argentino avrà cinque giorni per recuperare al meglio la condizione atletica e convincere Spalletti: comunque le si pensi, un ritorno che sarebbe molto importante in chiave Champions.