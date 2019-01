Inter: Icardi in ritardo agli allenamenti, Wanda zittisce le critiche

09/01/2019

L'Inter mercoledì ha ritrovato il proprio capitano, Mauro Icardi , rientrato soltanto martedì sera dall'Argentina a causa di un volo cancellato e al lavoro ad Appiano Gentile con un giorno di ritardo rispetto ai compagni. E in attesa dell'incontro con la società per discutere del rinnovo, Wanda Nara su Instagram risponde alle critiche delle ultime ore citando Charles Bukowski: "In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere".

La squadra, agli ordini di Spalletti, è tornata ad allenarsi martedì mattina ma un volo cancellato ha impedito a Maurito di presentarsi puntuale alla ripresa. Un ritardo gestito direttamente dal capitano nerazzurro, che ha subito avvisato il club con tanto di scuse inevitabili. Scuse che comunque non sono bastate al giocatore per evitargli la piccola multa prevista dal regolamento interno della squadra.



L'episodio, come prevedibile, sui social ha scatenato diverse critiche a maggior ragione in un momento nel quale la coppia Icardi-Wanda Nara è sotto i riflettori per un rinnovo tanto chiacchierato e non ancora arrivato. Così la moglie-agente dell'attaccante argentino ha voluto replicare alle accuse delle ultime ore con un post su Instagram, nel quale si vede una foto di Wanda con il dito indice alla bocca per zittire tutti: "In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere". Il 2019 è iniziato subito in maniera frizzante.