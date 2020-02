Inter, Handanovic è guarito: ha nel mirino la Juve

Samir Handanovic ha nel mirino la Juventus. Il portiere nerazzurro, ai box da inizio febbraio per la rottura del mignolo della mano destra, ha ricevuto l'ok dei medici per tornare ad allenarsi con il pallone. La speranza di Conte è quella di poterlo già schierare domenica per il big match contro la Juventus allo Stadium: se le risposte saranno buone il capitano tornerà al suo posto tra i pali e Padelli tornerà ad accomodarsi in panchina.