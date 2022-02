Inter, Handanovic: "Abbiamo perso noi il derby ma non tutto è da buttare via"

qui inter

Il capitano nerazzurro: "A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte incazzare"

Samir Handanovic prova a rialzare l'Inter dopo la sconfitta nel derby: "A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte incazzare, ma quando perdi non tutto è da buttare via. Siamo sempre primi, restano tante partite da giocare, ciò che è successo è già il passato e ora dobbiamo prepararci per la Coppa Italia". Il capitano nerazzurro 'para' le critiche sulla seconda rete di Giroud: "Si può sempre fare meglio, si poteva pensare che la palla finisse lì ma non potevo partire prima. Certo, non avessi preso gol sarebbe stato meglio". Getty Images

Il portiere interista continua, parlando a Dazn: "Abbiamo fatto tutto noi, abbiamo perso noi il derby. Se giochi a calcio come fa l'Inter a volte sbagli e sei punito, magari altre volte c'erano stati errori peggiori e non eravamo stati puniti. Ma non c'è tempo per piangere, andiamo avanti".