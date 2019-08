Inter, Godin infortunato: "Distrazione muscolare". Stop di almeno 20 giorni

LA TEGOLA

Brutta notizia per l'Inter: si ferma Diego Godin. Il difensore uruguaiano, che ha esordito in nerazzurro nell'amichevole contro il Paris Saint-Germain vinta ai calci di rigore, ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia sinistra in allenamento e starà fuori almeno 20 giorni, saltando così quasi sicuramente la prima giornata di campionato contro il Lecce.

Ecco il comunicato dei nerazzurri sull'infortunio del difensore uruguaiano: "Gli esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana".

Conte, ancora in attesa dei rinforzi in attacco, dovrà dunque fare a meno di uno dei pilastri della compagna acquisti. Prima che arrivasse, in ogni caso, il tecnico aveva provato D'Ambrosio nella difesa a tre, accanto a De Vrij e Skriniari, ma ha più volte detto di fare affidamento anche su Bastoni.