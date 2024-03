Inter-Genoa, l'audio VAR-Ayroldi del rigore su Barella: "Non può entrare così, è rigore"

L'EPISODIO

Nel corso di "Open VAR" è stato commentato l'episodio incriminato di San Siro. Tommasi: "Ha sbagliato, crescerà"

Il rigore concesso all'Inter nella sfida di San Siro contro il Genoa, poi risultato decisivo nel 2-1 finale, continua a far discutere. Dopo le scuse per la simulazione di Nicolò Barella è arrivato il momento di ascoltare il dialogo tra VAR e l'arbitro Ayroldi per quanto successo in campo. Dalla sala video hanno richiamato il direttore di gara suggerendo una possibile revoca del rigore, trovando però il muro di Ayroldi: "Prende il pallone ma lo travolge. Non può entrare così, per me è rigore".

"Per me questo è rigore anche se tocca il pallone - si sente nell'audio riproposto durante Open Var su DAZN -, non può entrare in questo modo" ha commentato in diretta dal campo l'arbitro sull'intervento di Frendrup in area.

Una decisione errata, come fatto sapere dal vice commissario della CAN Dino Tommasi: "Direi che ha sbagliato. La sensazione in campo ci poteva stare, ma Ayroldi avrebbe dovuto distaccarsene e recepire l'on field review. Ha fatto bene il Var a richiamarlo, ma il direttore di gara avrebbe dovuto guardare le immagini con più apertura mentale. In ogni caso è un errore utile per la propria crescita".