Inter, Gagliardini rassicura i tifosi: "Sto bene, ci vediamo presto a San Siro"

Risultato positivo al coronavirus come i compagni Nainggolan, Bastoni, Skriniar e Radu, Roberto Gagliardini ha utilizzato il suo profilo Instagram per rassicurare tutti i tifosi dell'Inter sulle sue condizioni di salute. "Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento - ha scritto il centrocampista nerazzurro attraverso una storia -. Ci vediamo presto a San Siro #besafe". Poche parole per tranquillizzare tutti e chiarire che è tutto sotto controllo.