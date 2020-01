Inter: frenata su Giroud e Llorente, mercato praticamente chiuso

ULTIME MANOVRE

L'acquisto di Christian Eriksen potrebbe essere stato l'ultimo colpo del mercato dell'Inter. A meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto, infatti, il club nerazzurro non affonderà il colpo sulla tanto chiacchierata quarta punta: Giroud e Llorente, per motivi diversi, non convincono al 100% e Conte sta pensando di puntare tutto su Esposito per quel ruolo. Porte chiuse anche in uscita: per Vecino non sono arrivate offerte adeguate e l'uruguayano rimarrà a Milano.

Per quanto riguarda il francese del Chelsea le motivazioni della frenata sono più che altro economiche: tra cartellino, stipendio e commissioni si sarebbe trattato di un esborso eccessivo (si parla di almeno 20-25 milioni per tutto) per un giocatore che, di fatto, sarebbe arrivato per fare la riserva. Se ne riparlerà a giugno, se sarà ancora disponibile a parametro zero (su di lui potrebbe piombare il Tottenham). Lo spagnolo del Napoli, invece, era l'alternativa low cost, anche perché sarebbe arrivato in prestito, ma nel suo caso valgono soprattutto riflessioni di carattere tattico: Conte ha molta fiducia in Esposito e, insieme alla dirigenza, ha ritenuto poco opportuno togliere ulteriore spazio al talentino classe 2002 per darne a un giocatore che non convince al 100% e che sarebbe arrivato più che altro per ragioni numeriche. Inoltre c'è da considerare il fatto che nella lista Uefa per l'Europa League potranno essere effettuati solamente 3 cambi rispetto a quella presentata a inizio stagione e l'Inter li userà per inserire Eriksen, Young e Moses. Ecco perché, a meno di clamorose sorprese, i nerazzurri dovrebbero restare così come sono lì davanti.

Stesso discorso anche per il centrocampo. Vecino era l'inidiziato numero uno alla partenza e su di lui sembrava forte l'interesse dell'Everton di Ancelotti. Al quartier generale di via della Liberazione, però, sono solo arrivate offerte di prestito con diritto di riscatto, che non hanno convinto la dirigenza. A questo punto, dunque, si punterà su un suo pieno recupero, tanto che potrebbe già essere titolare in Coppa Italia contro la Fiorentina. Una delle sessioni invernali più scoppiettanti della storia nerazzurra dovrebbe dunque essere giunta ai titoli di coda. Si attende solo la risposta del campo.