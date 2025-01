Inter, Frattesi o non Frattesi? Il bel dilemma di Simone Inzaghi chiede più spazio

E allora dove sta il problema? Semplice, in campo. Al Via del Mare è vero che Frattesi è tornato al gol e ad essere decisivo come se le voci di mercato delle ultime settimane non lo avessero minimamente scalfito nel morale, nelle gambe e nell'orgoglio, ma al tempo stesso quella in Salento è stata la prima partita da titolare dell'ex Sassuolo dallo scorso 30 ottobre, un po' per i problemi fisici di fine anno e un po' (tanto, in realtà) per scelta del tecnico dell'Inter che al trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan rinuncio poco e soprattutto mal volentieri. Frattesi chiede più spazio, probabilmente lo merita, ma chi può indicare come errata la gestione da parte di Inzaghi? Eccolo il dilemma.