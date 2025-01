Inter, Francesco Pio Esposito potrebbe essere tra gli attaccanti al Mondiale per Club

La quarta punta, riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere proprio Francesco Pio Esposito, attualmente in prestito in Serie B allo Spezia con cui ha segnato 9 gol sin qui. L'idea del club è di cederlo in prestito anche l'anno prossimo per fargli fare ulteriore esperienza ma, prima, potrebbe provare a stare con la prima squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club (c'è una finestra di mercato apposita dal primo al 10 giugno).