Inter, Inzaghi ha già scelto la formazione per il Benfica

Rispetto a Salerno rientrano dall'inizio Bastoni, Dimarco, Brozovic, Lautaro e Dzeko. Lukaku ai tifosi: "Credete in noi"

Ancora due allenamenti, quelli di oggi e domani prima della partenza (nel pomeriggio) per il Portogallo, per l'Inter verso la trasferta di Lisbona ma Simone Inzaghi, di fatto, ha già scelto la formazione titolare da opporre al Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League previsto martedì sera (diretta alle 21 su Canale 5 e Sportmediaset.it). Gara molto delicata visto il periodo no a livello di risultati, con i nerazzurri scivolati quindi in classifica in Serie A e quindi, al momento, fuori dalla prossima Champions: per questo il tecnico andrà sul sicuro scegliendo l'undici che crede possa dargli le migliori garanzie in questo difficile momento della stagione.

BENFICA-INTER, LE SCELTE DI FORMAZIONE DI SIMONE INZAGHI L'erroraccio sul gol di Candreva (tra l'altro arrivato dopo la prestazione sicura di Handanovic in Coppa Italia contro la Juventus) non fa perdere posizioni a Onana, che sarà regolarmente al suo posto tra i pali. Il portiere camerunese è pronto a farsi perdonare, come dimostra il messaggio social su Instagram: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. La gloria più grande non è non cadere mai, ma rialzarsi sempre". Davanti a lui rispetto all'1-1 contro la Salernitana rientrerà tra i titolari Bastoni spostando Acerbi al centro della difesa e quindi panchinando de Vrij anche se l'unico vero dubbio di Inzaghi è proprio qui: Darmian braccetto difensivo con Dumfries in fascia e de Vrij in panchina oppure privarsi del laterale olandese per schierare Acerbi a destra con de Vrij centrale e Darmian in fascia.

INTER, CALHANOGLU VERSO IL RECUPERO Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Brozovic: troppo delicato il match per riproporre il pur positivo Asllani, che tra l'altro Inzaghi ha dimostrato di vedere poco in stagione. Ai suoi fianchi Barella e Mkhitaryan vista l'assenza di Calhanoglu che comunque sabato è tornato a lavorare sul campo, resta vivo l'obiettivo di recuperarlo per la gara di ritorno. Sulla fascia mancina, Dimarco fa tornare in panchina Gosens.