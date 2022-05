Inter, finita la lunga festa: testa al Cagliari per sognare lo scudetto

tra coppa e serie a

Cori e selfie al ritorno da Roma, Steven Zhang telefona al padre Zhang Jindong. Inzaghi ritrova Bastoni dall'inizio per la trasferta sarda

La festa dell'Olimpico, tra campo e spogliatoi, si è prolungata sul treno che ha riportato l'Inter a Milano con la Coppa Italia vinta contro la Juventus: se i giocatori erano impegnati a celebrare il successo intonando cori e scattando selfie (come testimoniato dai social nerazzurri), Steven Zhang si è ritagliato un angolo di... famiglia telefonando al padre Zhang Jindong per festeggiare il terzo trofeo arrivato sotto la gestione Suning. Giusto sottolineare la seconda coppa stagionale ma oramai è già tempo di campionato, domenica si va a Cagliari per continuare a inseguire il sogno chiamato scudetto e Simone Inzaghi già studia le mosse per avere la meglio sulla formazione di Agostini.

Come ribadito dal presidente interista al triplice fischio di Valeri, bisogna finire al meglio l'annata: non dipende solo dall'Inter, certo, ma allo stesso tempo alla Pinetina non vogliono avere rimpianti. A Cagliari si va verso la difesa titolare perché anche Bastoni, rientrato negli ultimissimi minuti della finale di Coppa Italia, dovrebbe finalmente riprendere il suo posto sul centro-sinistra dall'inizio, riportando Skriniar sulla fascia di competenza.

Dando per scontato il centrocampo titolare, tornerà Dumfries dal primo minuto, qualche sorpresa potrebbe esserci in attacco perché la coppia Dzeko-Lautaro anche contro i bianconeri ha dimostrato di non adattarsi completamente. Attenzione dunque a Correa dal primo minuto.