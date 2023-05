Inter in finale di Champions League: è la sesta, Inzaghi punta il Tripletino

le statistiche

I nerazzurri giocheranno tre finali in stagioni, non succedeva dal 2009/10 di José Mourinho. Inzaghi come Giovanni Invernizzi nel 1972

-L'Inter ha raggiunto la sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League nella sua storia, tornando a disputare l’ultimo atto della competizione per la prima volta dal 2009/10.

-L’unico altro allenatore italiano, prima di Simone Inzaghi, a condurre l’Inter in finale di Coppa dei Campioni/Champions League era stato Giovanni Invernizzi nel 1972.

-L’Inter disputerà la terza finale della sua stagione (dopo la Supercoppa Italiana e quella che giocherà in Coppa Italia), non accadeva dalla 2010/11, quando ne disputò quattro e ne vinse tre (Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Mondiale per club).

-Lautaro Martínez è diventato il 3° giocatore argentino a segnare almeno 10 gol in Coppa dei Campioni/Champions League con la maglia dell'Inter, dopo Julio Cruz (13) e Hernán Crespo (11).

-Contro nessun altro avversario Lautaro Martínez ha segnato più gol con l'Inter che contro il Milan (8); in particolare, è il giocatore che ha segnato più reti al Milan in tutte le competizioni da quando è approdato in nerazzurro nel 2018/19.

-L’Inter ha raggiunto la finale senza mai perdere nella fase a eliminazione diretta di questa edizione: solo un’altra squadra italiana ci era riuscita in Champions League, la Juventus, nel 2014/15 e nel 2016/17.

-L’Inter ha raggiunto la finale collezionando cinque clean sheet nelle sei sfide della fase ad eliminazione diretta, l’ultima squadra a riuscirci in Champions League era stata la Juventus nel 2016/17.

-L’Inter ha raggiunto la finale della Coppa dei Campioni/Champions League senza subire gol in entrambi i confronti della semifinale per la seconda volta, dopo il 1971/72 contro il Celtic. Questa è stata la prima volta che Inter e Milan si sono incontrate cinque volte in una stagione e la seconda in cui i nerazzurri hanno battuto in quattro sfide stagionali i rossoneri, dopo il 1973/74.

-Per la prima volta nella sua storia, il Milan è rimasto per quattro gare di fila senza trovare la rete contro l'Inter.

-Questa è solo la terza volta in cui il Milan non supera la semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League, dopo il 1955/56 contro il Real Madrid e il 2005/06 contro il Barcellona.

-Il Milan non segna da tre gare ufficiali consecutive, nella gestione Pioli era successo solo una volta, tra dicembre 2019 e gennaio 2020 (0-0 vs Sassuolo, 0-5 vs Atalanta, 0-0 vs Sampdoria).