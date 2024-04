Inter e la festa scudetto: concerto a San Siro e un nuovo inno

preparativi

Il club in contatto con Comune e Prefetto per organizzare la festa per la vittoria del campionato: spunta un nuovo inno, come nel 2021

C'è un derby ancora da giocare e uno scudetto ancora da vincere ma c'è pure una macchina organizzativa da avviare: scaramanzie dei tifosi a parte, l'Inter - come ogni club in queste situazioni - ha già avviato i tavoli di confronto col Comune e il Prefetto di Milano per il piano di festeggiamenti del campionato che, siccome coinciderebbe con la seconda stella, si preannunciano corposi.

INTER, LA FESTA IN CASO DI SCUDETTO NEL DERBY Se il titolo arrivasse lunedì sera battendo il Milan nel derby, la festa scatterebbe il giorno dopo: martedì 23 il bus scoperto da San Siro fino al Duomo. Qui saluti ai tifosi dalla Terrazza 21 e Dj set.

INTER, LA FESTA IN CASO DI SCUDETTO CONTRO IL TORINO Stesso programma, ma la domenica stessa in serata, se invece lo scudetto arrivasse sei giorni dopo contro il Torino: il club chiederebbe di giocare alle 15 per far sì che il bus scoperto possa partire subito dopo la partita.

INTER, CONCERTO PER LO SCUDETTO A prescindere dalla data, l'Inter ha comunque in mente altri tre eventi per festeggiare la seconda stella. Il 19 maggio - data da confermare in attesa dei calendari ufficiali - subito dopo la partita contro la Lazio, l'ultima del campionato dove verrà anche consegnato il trofeo, ci sarà un concerto a San Siro con diversi ospiti: la Gazzetta dello Sport cita Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai con pure la presenza di Ligabue. Dopo il concerto, squadra e staff tecnico si concederanno una cena "istituzionale", forse al Castello Sforzesco.

INTER, NUOVO INNO PER LA SECONDA STELLA E infine, una sorpresa: come nel 2021, quando fu lanciato "I'm Inter", è in lavorazione un nuovo inno che al momento ha nome e autore top secret.

