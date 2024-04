Inter, febbre scudetto: invasione di tifosi alla Pinetina. Il discorso: "Potete diventare leggende" 

CURVA NORD AD APPIANO

Su invito della Curva Nord, migliaia di supporter nerazzurri hanno accolto la squadra al centro sportivo con cori e bandiere

In casa Inter è iniziato il countdown per il derby scudetto e alla Pinetina l'entusiasmo è alle stelle. Migliaia di tifosi hanno raccolto l'appello della Curva Nord e si sono radunati davanti al Suning Training Centre per accogliere e caricare la squadra in vista della gara contro il Milan di lunedì sera. Un'invasione nerazzurra che in zona ha mandato letteralmente in tilt il traffico e costretto alcuni giocatori a farsi scortare dalle forze dell'ordine per raggiungere il centro sportivo e partecipare all'allenamento. Uscita dall'impianto tra l'entusiasmo dei tifosi verso le 16.30, la squadra si è poi fermata ad ascoltare i cori e gli incitamenti degli ultras intervenuti in massa per far sentire il loro supporto ai calciatori.

Il tifo organizzato ci ha tenuto a caricare la squadra con un discorso tenuto via megafono dal significato molto chiaro: "Se vincete lo scudetto in casa del nemico siete delle leggende - le parole -. Avete la possibilità di giocare una partita che tutti noi vorremmo giocare. Sfruttatela. Sfruttatela in ogni caso per fargliela pagare. E se dovessero metterla in caciara, siete più forti. Giocate a pallone, prendeteli a pallonate perché siete più forti. Siete la squadra più forte d'Italia, dimostratelo in campo. Siamo orgogliosi di voi. Forza ragazzi!".